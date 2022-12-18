Мир 18 декабря 2022, 05:29 Глава британского генштаба выступил за прочные связи с Россией Британский адмирал Радакин: Мы будем поддерживать связи с Россией РИА «Новости»

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Великобритания и Россия нуждается в более прочных связях, заявил глава генштаба страны, адмирал Тони Радакин. Его слова привела газета Telegraph.

По данным СМИ, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Британией, Радакин поддерживал контакт с коллегой Валерием Герасимовым.

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«Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. <...> Я хотел бы, чтобы связи были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры» — заявил Радакин.

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Он призвал не зацикливаться на текущей ситуации, а анализировать происходящее. К тому, что происходит в мире, нужно подходить с трезвой головой, подытожил адмирал.

После начала спецоперации ВС России на Украине Лондон ужесточил санкции. В декабре Британия включила в санкционный список 13 российских военных. Фигуранты этого списка не смогут въехать на территорию Британии, они также не смогут воспользоваться заграничными активами, если такие имеются.