Глава британского генштаба: происшествие с эсминцем Defender могло развязать войну с Россией

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер заявил, что происшествие с эсминцем Defender неподалеку от Крыма могло спровоцировать Россию. Об этом сообщилсайт «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, необдуманные действия могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до войны с Россией. Происшествие с участием корабля ВМС Великобритании не является исключением, считает эксперт.

«То, из-за чего я не сплю по ночам, — это просчет, к которому приводит необоснованная эскалация», — заявил Картер.