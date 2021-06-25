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    25 июня 2021, 20:06

    Глава британского генштаба: происшествие с эсминцем Defender могло развязать войну с Россией

    Дарья Морозова

    Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер заявил, что происшествие с эсминцем Defender неподалеку от Крыма могло спровоцировать Россию. Об этом сообщилсайт «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По его словам, необдуманные действия могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до войны с Россией. Происшествие с участием корабля ВМС Великобритании не является исключением, считает эксперт.

    «То, из-за чего я не сплю по ночам, — это просчет, к которому приводит необоснованная эскалация», — заявил Картер.