  • Глава Бразилии сообщил о возможном раке кожи

    12 декабря 2019, 02:02

    Наталья Жуковская

    Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил прессе о том, что у него, возможно, рак кожи. Об этом сообщило агентство Reuters.
    Глава Бразилии сообщил о возможном раке кожи

    Бразильский лидер сделал такое заявление после посещение врача. В клинике ему удаляли родинку из уха.

    Президент Бразилии прооперирован

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    Сейчас Болсонару чувствует себя хорошо, но врачи посоветовали ему отменить визит в Сальвадор из-за сильного истощения организма.

    29 января 2019 году глава Бразилии был прооперирован. В результате хирургического вмешательства было удалено специальное приспособление, использовавшееся из-за последствий ножевого ранения в сентябре 2018 года.