Глава Бразилии сообщил о возможном раке кожи
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил прессе о том, что у него, возможно, рак кожи. Об этом сообщило агентство Reuters.
Бразильский лидер сделал такое заявление после посещение врача. В клинике ему удаляли родинку из уха.
Президент Бразилии прооперированПодробнее
Сейчас Болсонару чувствует себя хорошо, но врачи посоветовали ему отменить визит в Сальвадор из-за сильного истощения организма.
29 января 2019 году глава Бразилии был прооперирован. В результате хирургического вмешательства было удалено специальное приспособление, использовавшееся из-за последствий ножевого ранения в сентябре 2018 года.