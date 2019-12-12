Глава Бразилии сообщил о возможном раке кожи

Бразильский лидер сделал такое заявление после посещение врача. В клинике ему удаляли родинку из уха.

Президент Бразилии прооперирован Подробнее

Сейчас Болсонару чувствует себя хорошо, но врачи посоветовали ему отменить визит в Сальвадор из-за сильного истощения организма.

29 января 2019 году глава Бразилии был прооперирован. В результате хирургического вмешательства было удалено специальное приспособление, использовавшееся из-за последствий ножевого ранения в сентябре 2018 года.