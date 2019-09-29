Глава BP Роберт Дадли собрался в отставку в течение года

BP объявила о продаже всех активов на Аляске за $5,6 миллиарда Подробнее

Роберт Дадли возгласил компанию BP после того, как произошла катастрофа в Мексиканском заливе. Более десятилетия назад он уехал из России, перестав быть управляющим директором ТНК-BP. Причиной этого решения стала конфликтная ситуация, возникшая между британскими и российскими акционерами. Позднее ТНК-BP вошла в состав «Роснефти», а Роберт Дадли стал членом совета директоров российского нефтедобытчика.

Источники Sky News заявили, что о своей отставке Дадли объявит примерно в конце октября. К тому времени уже будут опубликованы результаты за III квартал. Пока неизвестно, будет ли сразу же озвучено имя того, кто станет новым главой британской нефтегазовой компании. Эксперты называют среди вероятных кандидатов финансового директора Брайана Гилвари и исполнительного директора Бернара Луни.

Журналисты телеканала подчеркнули, что после того, как Дадли исполнится 65 лет, он спокойно передаст дела своем преемнику и уйдет на пенсию. Не исключено, что объявление об отставке случится в 2020 году. В компании BP комментировать ситуацию отказались.