Глава Боливии настроен на сотрудничество с Россией

Заявление на эту тему он сделал в своем аккаунте Twitter. Он назвал Путина «братом» и написал, что необходимо укреплять отношения между странами.

«Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов», — написал Арсе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой, но не будет терпеть «хамство Запада». Он также напомнил, что Путин призвал быть терпеливее и конструктивнее в отношениях с западными партнерами, более последовательно объяснять свои аргументы и доводы. Пускай между Россией и Германией есть «определенный раздражитель», все же нужно работать сообща, чтобы его иллюминировать.