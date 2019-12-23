Глава Boeing ушел в отставку
«Компания объявляет, что Деннис А. Муйленбург подал в отставку с должности генерального директора и директора Совета директоров, которая вступает в силу немедленно», — сказано в заявлении Boeing.
По словам компании, смена руководителя была необходима для того, чтобы убедиться, что Boeing до сих пор пользуется доверием и «движется вперед».
Также в компании отметили, что действующего председателя Совета директоров Дэвида Кэлхуна назначили главным исполнительным директором. К выполнению своих должностных обязанностей он приступит 13 января 2020 года.
«От имени всего Совета директоров я рад, что Дейв согласился возглавить Boeing на этом критическом этапе. У Дейва богатый опыт работы в отрасли и хороший послужной список. Он осознает проблемы, с которыми мы должны столкнуться», — отметил член правления Лоуренс Кельнер.
В сообщении отмечается, что перед новым руководством компании встанет задача по «безопасному возвращению» к полетам Boeing 737 Max.
Выполнение рейсов на самолетах Boeing 737 Max приостановили по всему миру в марте 2019 года. Такое решение было принято после двух произошедших авиакатастроф. Первый лайнер этой модели потерпел крушение осенью 2018 года в Индонезии. Тогда жертвами стали 189 человек. Весной 2019 года Boeing 737 Max разбился в Эфиопии и унес жизни 157 пассажиров и членов экипажа.
В декабре компания заявила, что с начала 2020 года приостановит производство 737 Max.