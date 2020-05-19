Глава белорусского ЦИК обвинила оппозицию в попытке заразить ее коронавирусом

Председатель Центральной комиссии по выборам в Белоруссии Лидия Ермошина обвинила оппозиционных политиков в попытке заразить ее коронавирусом. Об этом она заявила на заседании 19 мая.

Заседание было посвящено регистрации кандидатов в президенты. Члены комиссии зарегистрировали инициативную группу по выдвижению Натальи Кисель и отказали еще 22 кандидатам из команды оппозиционера Николая Статкевича. Причиной стало нарушение ими требований Избирательного кодекса, сказано на сайте Центризбиркома.

Как сообщило издание Tut.by, супруга Статкевича Марина Адамович, которой также отказали в регистрации, возмутилась, из-за того, что члены комиссии были без медицинских масок.

«Мы пришли в перчатках, в масках, а почему вы сидите и дышите на нас, выражаете свои эмоции?» — спросила оппозиционерка.

Глава ЦИК парировала, что в инициативной группе Адамович «тоже был коронавирусный больной», сейчас эта женщина находится на карантине.

По словам Ермошиной, активистка, заразившаяся коронавирусом, несколько раз приезжала в здание ЦИК и «требовала особые условия» — чтобы ее документы принимали в отдельном кабинете.

«Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда… И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну», — заявила председатель комиссии, предположив, что таким образом посетительница хотела вывести ЦИК «из работоспособного состояния».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко пойдет на шестой срок.