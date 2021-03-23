Глава белорусского МИД переговорил с советником Госдепа США

Глава белорусского МИД Владимир Макей провел переговоры с советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и нынешнее состояние двусторонних отношений. Также дипломаты поговорили об ожидаемом обмене послами между Минском и Вашингтоном, обозначив, что «открытые линии связи будут на пользу» обеим государствам. Отмечается, что Шолле призвал власти республики отпустить всех политзаключенных.