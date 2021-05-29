Глава «Белавиа» пожаловался на санкции

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец возмущен тем, что некоторые европейские страны перестали сотрудничать с компанией. Это произошло после того, как самолет Ryanair экстренно посадили, чтобы задержать Романа Протасевича.

Об этом сообщил РБК. Среди стран, которые запретили полеты авиакомпании — Велиобритания, Франция, Литва и США. Чергинец считает это «подлостью». Также он заявил, что официального расследования еще не было.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную „Белавиа“, да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно», — написал он в соцсетях.

Также Чергинец добавил, что «Белавиа» не имеет отношения к посадке самолета Ryanair в Минске.

Самолет компании Ryanair аварийно приземлился в национальном аэропорту Минска. Он направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над Белоруссией, когда пилоты запросили экстренную посадку. Самолет приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. На место выехали саперы, которые установили, что угроза не подтвердилась.