Мир 07 января 2023, 23:13 Глава Bayraktar заявил о возможности Турции использовать БПЛА против их владельцев Глава Bayraktar: Турция может использовать дроны против их владельцев Википедия

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Турция в случае необходимости может использовать ударные беспилотники Bayraktar против их владельцев, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар в разговоре с телеканалом TV100.

Во время интервью бизнесмена спросили, что будет, если купившая беспилотники страна начнет применять их против Турции.

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«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО», — ответил Байрактар.

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По его словам, турецкая компания находится в тесных контактах с теми государствами, которые закупают дроны. В связи с этим у Турции нет опасений, что беспилотники обернут против нее.

Bayraktar представляет собой ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотик. Турция поставляла дроны на Украину, а также в Азербайджан, Киргизию, Польшу и Туркменистан.

Ранее Байрактар сообщал, что компания готовит к выпуску верхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma. По ряду показателей он превзойдет американский истребитель F-35.