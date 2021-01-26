Президент Австрии назвал встречу с Путиным одним из лучших моментов за 4 года

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал встречу с российским лидером одним из лучших моментов за последние четыре года. Об этом он рассказал, комментируя свой четырехлетний срок на посту главы страны.

Его слова процитировало РИА «Новости». В честь четырехлетия Ван дер Беллена на посту президента канцелярия Австрии подготовила видео, в котором лидер отвечает на разные вопросы. В одном из них его попросили назвать четыре лучших момента, которые случились за последние четыре года.

Первым событием, которое он назвал, стала пижамная вечеринка в канцелярии — она прошла в честь 30-летия конвенции о правах ребенка. Австрийский лидер назвал это событие очень трогательным.

«Крайне интересна встреча с президентом Си в Китае, президентом Путиным в Сочи», — отметил он также.

Кроме того, в список четырех лучших моментов Ван дер Беллен внес свою встречу с экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг — он назвал ее примечательной юной леди, которой удалось «многое сдвинуть с места».

Четвертым событием из списка стал период скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе. Это событие привело к развалу правительства и формированию переходного. Его возглавила первая в истории республики женщина-канцлер Бригитте Бирляйн.