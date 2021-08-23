Глава ассоциации по деловой этике осудила прием Меркель в Киеве

Глава Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в разговоре с Lenta.ru прокомментировала прием канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Она назвала недопустимым то, что главу государства никто не встретил.

Холгова пояснила, что встречать главу государства должен глава принимающей страны или следующий по должности человек. То, что Меркель в итоге не встретил вообще никто, является показателем неуважения.

«Нет ни президента Украины Владимира Зеленского, ни мэра Киева Виталия Кличко, которого не пропустили. И это можно назвать абсолютным неуважением, поскольку закон гласит: главу государства должен встречать лидер принимающей страны. Например, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров летит в Монголию, хоть он и не глава страны, но его встречает президент. Словом, чем выше ранг встречающего, тем больше уважения, намерения долгосрочного сотрудничества демонстрируется», — сказала эксперт.

Встречать Ангелу Меркель в Киеве должен был мэр города Виталий Кличко, но его не пустили в аэропорт.