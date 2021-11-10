Глава Аррlе дал совет тем, кто желает устанавливать приложения на iPhone в обход AppStore

Пользователям, которые хотят устанавливать на свои гаджеты приложения из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android. Такое заявление сделал генеральный директор Apple Тим Кук на онлайн-саммите DealBook. Трансляция мероприятия прошла на YouTube.

Руководитель компании из Купертино напомнил, что у каждого есть выбор между защищенной платформой и системой, на которую можно ставить сторонние магазины и ПО.

«Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход AppStore — это то же самое, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности», — заявил Кук.

Он также подчеркнул, что в компании право на конфиденциальность считают фундаментальным, именно поэтому в iOS появилась возможность запретить отслеживание. По последним данным, рекламодатели потеряли из-за этой опции уже около 10 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что Apple стала принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир».