Глава армянского МИД оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

Баку и Ереван обсудили в Москве ситуацию в Нагорном Карабахе. Большую роль в урегулировании конфликта в ходе прошедших в столице РФ переговоров сыграл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью сайту РБК заметил, что для совместного заявления из четырех пунктов потребовалось 11 часов.

«Здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что многое в переговорном процессе сделал и президент РФ Владимир Путин. Организованную им работу с армянским премьер-министром и главой Азербайджана Мнацаканян назвал «огромнейшим трудом».

Ряд переговоров с представителями различных стран провел и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его главной целью было прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Чтобы нормализовать ситуацию в регионе, стороны должны возобновить диалог.

Азербайджан и Армения много лет не могут договориться о принадлежности территории Карабаха. С новой силой конфликт разгорелся осенью 2020 года — в регионе начались боевые действия.