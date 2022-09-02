Мир 02 сентября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

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Viber Президент Аргентины потребовал в сжатые сроки расследовать нападение на вице-президента Президент Аргентины Фернандес: нужно в сжатые сроки расследовать нападение на Киршнер

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Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил суд как можно быстрее разобраться в нападении на вице-президента страны Кристину Киршнер. Об этом политик заявил во время выступления по национальному телевидению.

«Я связался с судьей, которая расследует произошедшее. Я попросил ее, чтобы она как можно быстрее выяснила факты и установила круг лиц, несущих ответственность (за произошедшее. — прим. ред.)», — сказал Фернандес.

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Он также распорядился следить за безопасностью виновного в нападении, находящегося сейчас под стражей.

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Ранее стало известно, что полиция Аргентины задержала бразильца, который направил пистолет к лицу Киршнер. Все произошло у дома политика в Буэнос-Айрисе.

Подозреваемый нажал на курок, оружие было заряжено, но по каким-то причинам не выстрелило. Вице-президент не пострадала.

Задержанным оказался некий 35-летний Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. При обысках полицейские нашли и его оружие.

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