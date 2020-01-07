Глава аппарата Пентагона покинет свой пост

Глава аппарата американского Министерства обороны Эрик Чунинг до конца января уйдет в отставку. Его должность займет член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Джен Стюарт.

«Я благодарен Эрику за профессионализм, рассудительность и лидерство в течение последних семи месяцев, когда я вступил должность министра обороны. При невероятно трудной работе Эрик был источником спокойствия и терпения. Мы желаем ему всего наилучшего при возвращении в частный сектор», — цитирует газета Politico главу Пентагона Марка Эспера.

Эрик Чунинг начал работать в Пентагоне в 2017 году в качестве заместителя помощника секретаря по промышленной политике консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Начальником штаба он стал в январе 2019-го после ухода министра обороны Джеймса Мэттиса.

Теперь должность Чунинга займет Стюарт, который ранее работал советником экс-главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Это уже не первая отставка высокопоставленного лица в США. В конце ноября стало известно, что заместитель главы аппарата Белого дома в США Дэниел Уолш также планирует покинуть свою должность.