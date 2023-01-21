Мир 21 января 2023, 23:58 Глава аппарата Белого дома решил уйти в отставку — СМИ NYT: глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку в ближайшие недели Pxhere

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Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления [президента США Джо] Байдена в должность», — говорится в публикации.

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В окружении американского лидера пока нет разговоров о том, выбран ли преемник Клейна. Объявление об отставке главы аппарата Белого дома может последовать за обращением Байдена к американцам, которое назначено на 7 февраля.

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В январе уже бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке на имя немецкого канцлера Олафа Шольца. Ее отставки требовали оппозиционные фракции бундестага. Как сообщали депутаты, сопровождающие Ламбрехт скандалы и ее некомпетентность отражались на авторитете всего правительства страны.

Уход Ламбрехт с должности стал отражением множества проблем, накопившихся не только в военном ведомстве Германии, но и в государстве в целом, считает немецкий профессор экономики и геополитики Ричард Вернер.