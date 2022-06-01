Глава американского Минфина призналась, что недооценила влияние инфляции для экономики США

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что она неверно оценила экономические последствия инфляции в США. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

В прошлом году Йеллен сказала, что инфляция несет лишь малый риск для экономики США. 31 мая текущего года она признала это утверждение ошибочным.

«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», — сказала Йеллен.

Она отметила, что на текущее состояние экономики США повлиял ряд факторов. По ее словам, эта сфера американского благосостояния попала под «непредвиденные и большие удары для экономики». Они привели к быстрому росту цен на энергию и продукты. Кроме того, в США образовались логистические проблемы, которые также негативно сказались на состоянии американской экономики.

«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — сказала Йеллен.

Ранее глава американского Минфина заявляла, что США, скорее всего, не продлят лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг. Это заявление Йеллен процитировал RT 18 мая.