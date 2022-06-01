Глава американского Минфина призналась, что недооценила влияние инфляции для экономики США
Министр финансов США Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику Штатов
Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что она неверно оценила экономические последствия инфляции в США. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.
В прошлом году Йеллен сказала, что инфляция несет лишь малый риск для экономики США. 31 мая текущего года она признала это утверждение ошибочным.
«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», — сказала Йеллен.
Она отметила, что на текущее состояние экономики США повлиял ряд факторов. По ее словам, эта сфера американского благосостояния попала под «непредвиденные и большие удары для экономики». Они привели к быстрому росту цен на энергию и продукты. Кроме того, в США образовались логистические проблемы, которые также негативно сказались на состоянии американской экономики.
«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — сказала Йеллен.
Ранее глава американского Минфина заявляла, что США, скорее всего, не продлят лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг. Это заявление Йеллен процитировал RT 18 мая.