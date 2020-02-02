Глава Аmаzоn обвинил в утечке интимной переписки брата своей возлюбленной

Генеральный директор Amazon Джефф Безос обвинил брата своей возлюбленной Лорен Санчес в утечке интимной переписки с ней. Майкл Санчас подал на миллиардера встречный иск — за клевету.

Об этом сообщило издание Fox business. Майкл Санчес обвинил Безоса в том, что тот оклеветал его, назвав причастным к утечке интимных фото. Мужчина отметил, что из-за слов миллиардера на его дом совершили налет сотрудники ФБР.

Возлюбленная Безоса Лорен Санчас поддержала гендиректора Amazon. Она тоже уверена в причастности своего брата к утечке их интимных снимков.

Мужчина подал иск в суд после публикации в The Wall Street Journal. Издание сообщило, что прокуратура имеет доказательства его причастности к утечке данных — подтверждение того, что с телефона Лорен снимки и переписка отправили на телефон Майкла. Газета отметила, что он получил за информацию 200 тысяч долларов от National Enquirer.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что взломать смартфон главы Amazon позволила уязвимость мессенджера WhatsApp.