Глава Amazon купил дом за рекордные $165 млн в Беверли-Хиллз

Самый богатый человек в мире Джефф Безос купил достойный его особняк. Дом и большая территория в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз обошлись главе Amazon в 165 миллионов долларов.

Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Безос приобрел дом у медиамагната Дэвида Геффена. Сделка оказалась рекордной даже для Лос-Анджелеса. Издание утверждает, что агенты по недвижимости в ней не участвовали.

Особняк называется Warner Estate. Он находится на территории в 3,64 гектара. Дом еще в 1930-х годах спроектировал президент Warner Bros Джека Уорнера. На участке есть поле для игры в гольф, теннисный корт, сады, несколько гостевых домиков.

По данным газеты, особняк принадлежал Геффену с 1990-х годов. Тогда он купил поместье за 47,5 миллиона долларов. Для тех времен это была баснословная сумма за покупку недвижимости в Лос-Анджелесе.

Скорее всего жить в новом доме Безос будет со своей возлюбленной — телеведущей Лорен Санчес. Об их романе стало известно около года назад. Эта новость оказалась скандальной. Ведь на тот момент Безос был женат. К тому же в СМИ появилась личная переписка Санчес и Безоса. Глава Amazon обвинил в сливе информации брата возлюбленной Майкла Санчаса.