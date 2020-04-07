Глава airBaltiс рассказал о массовых увольнениях из-за коронавируса
Глава авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс признал, что авиационная отрасль терпит серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Этот исторический кризис оказал драматическое влияние на наших сотрудников», — подчеркнул Гаусс.
По его словам, компании пришлось принять трудное решение и уволить 700 работников, сохранив при этом свыше 1000 сотрудников, которые не работают, пока airBaltic не производит полетов.