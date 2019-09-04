Глава администрации Зеленского передразнил Порошенко на заседании. Видео

Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому Подробнее

Закон об отмене неприкосновенности депутатов обсуждался на заседании украинской Рады в первых числах сентября 2019 года. Позже в Сети появилось видео с фрагментом выступления Порошенко. На кадрах видно, как экс-глава идет к трибуне, занимает место и начинает свою речь. В этот момент на заднем плане Богдан начинает неестественно смеяться, размахивать руками и изображать политика.

Кроме этого ролика, в интернете опубликовали и кадры с якобы реакцией Владимира Зеленского. Видео смонтировано и снято двумя камерами. По мере того как Порошенко высказывает свои мысли об отмене неприкосновенности, президент хватается за голову, надувает щеки, а в конце встает и начинает аплодировать.