  • Глава администрации Зеленского передразнил Порошенко на заседании. Видео

    04 сентября 2019, 18:11

    Дарья Бунякова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко выступал на заседании Рады. Во время его речи глава администрации действующего лидера страны Андрей Богдан начал его передразнивать. Об этом сообщило украинское издание «Вести».
    Глава администрации Зеленского передразнил Порошенко на заседании. Видео

    Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому

    Подробнее

    Закон об отмене неприкосновенности депутатов обсуждался на заседании украинской Рады в первых числах сентября 2019 года. Позже в Сети появилось видео с фрагментом выступления Порошенко. На кадрах видно, как экс-глава идет к трибуне, занимает место и начинает свою речь. В этот момент на заднем плане Богдан начинает неестественно смеяться, размахивать руками и изображать политика.

    Кроме этого ролика, в интернете опубликовали и кадры с якобы реакцией Владимира Зеленского. Видео смонтировано и снято двумя камерами. По мере того как Порошенко высказывает свои мысли об отмене неприкосновенности, президент хватается за голову, надувает щеки, а в конце встает и начинает аплодировать.