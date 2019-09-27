Глава администрации Гонконга попалась в «плен» протестующих

Протесты разрушили имидж Гонконга. Если их не остановить, будет еще хуже Подробнее

Лэм вышла на переговоры с людьми, пытаясь положить конец волнениям и насилию, которые происходят в городе на протяжении трех месяцев. Протестующие обвинили Лэм в игнорировании мнения общественности и нарастании кризиса. Активисты перекрыли дороги и не выпускали главу администрации, несмотря на неоднократные предупреждения полиции.

В результате беспорядков Лэм и другим высокопоставленным лицам пришлось покинуть место проведения переговоров при помощи охраны.