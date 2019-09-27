  • Глава администрации Гонконга попалась в «плен» протестующих

    27 сентября 2019, 11:40

    Ольга Чеснокова

    Протестующие в Гонконге перекрыли дороги и четыре часа удерживали главу администрации города Кэрри Лэм после того, как она вступила в «открытый диалог» с людьми. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

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    Лэм вышла на переговоры с людьми, пытаясь положить конец волнениям и насилию, которые происходят в городе на протяжении трех месяцев. Протестующие обвинили Лэм в игнорировании мнения общественности и нарастании кризиса. Активисты перекрыли дороги и не выпускали главу администрации, несмотря на неоднократные предупреждения полиции.

    В результате беспорядков Лэм и другим высокопоставленным лицам пришлось покинуть место проведения переговоров при помощи охраны.