Глав МИД и Минобороны Черногории объявили персоной нон грата в России | 360°

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Глав МИД и Минобороны Черногории объявили персоной нон грата в России

Россия запретила главе МИД Черногории Кривокапичу въезд в страну

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Россия запретила въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, главе Министерства обороны Рашко Коневичу и бывшему руководителю Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта мера стала зеркальным ответом на решение властей Черногории объявить персоной нон грата сотрудников посольство РФ в Подгорице.

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Власти Черногории объявили о высылке шести российских дипломатов в конце сентября. В качестве причины они указали действия, которые противоречат доброжелательным отношениям между странами и нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Ранее Кривокапич сообщал, что не исключает введение визового режима в отношении российских туристов. Он призвал правительство поддержать позицию Евросоюза в этом вопросе, писал RT.

После начала специальной операции РФ на Украине власти Черногории заморозили 44 объекта недвижимости, принадлежащих россиянам.

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