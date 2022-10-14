Глав МИД и Минобороны Черногории объявили персоной нон грата в России | 360°

Мир 14 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Глав МИД и Минобороны Черногории объявили персоной нон грата в России Россия запретила главе МИД Черногории Кривокапичу въезд в страну РИА Новости

Читать 360tv в

Россия запретила въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, главе Министерства обороны Рашко Коневичу и бывшему руководителю Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта мера стала зеркальным ответом на решение властей Черногории объявить персоной нон грата сотрудников посольство РФ в Подгорице.

Реклама

Власти Черногории объявили о высылке шести российских дипломатов в конце сентября. В качестве причины они указали действия, которые противоречат доброжелательным отношениям между странами и нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Реклама

Ранее Кривокапич сообщал, что не исключает введение визового режима в отношении российских туристов. Он призвал правительство поддержать позицию Евросоюза в этом вопросе, писал RT.

После начала специальной операции РФ на Украине власти Черногории заморозили 44 объекта недвижимости, принадлежащих россиянам.

0 0 0 0 0 0