Адольфа Гитлера захотели лишить звания почетного гражданина одного из австрийских городов. Речь идет о населенном пункте Вольфсберг.

Об этом сообщило издание Sächsische.de. Статус почетного гражданина общины Рейсбен Адольф Гитлер получил в 1932 году. Сейчас она принадлежит Вольфсбергу, а потому окончательное решение об отзыве звания будет принимать муниципальный совет.

Уточняется, что вопрос долгое время обсуждался, потому что в нем усматривались спорные моменты. К примеру, многие считали, что звание почетного гражданина перестало существовать сразу после смерти Гитлера. Другие же эту версию оспаривали, утверждая, что статус действует до сих пор.

Сейчас обсуждение вопроса выходит на общественное голосование, после которого муниципалитет объявит окончательное решение на своем официальном сайте.

Это не первый город, который решил отозвать ранее присвоенные Гитлеру звания почетного гражданина. В 1930-х годах он стал почетным гражданином в 2,5 тысячи различных населенных пунктов, однако после войны многие из них изменили свое решение.