Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер на своей странице в Twitter прокомментировала слова президента России Владимира Путина, который высказался о Второй мировой войне. Российский лидер напомнил, что Польша и ряд других европейских стран перед началом Второй мировой войны вступили в сговор с гитлеровской Германией. Путин отметил: некоторые идеи Гитлера поддерживал посол Польши Юзеф Липский.

После того, как Владимир Путин напомнил об истории Второй мировой, посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в министерство иностранных дел этой страны. Позднее он рассказал, что там у него произошла «жесткая, но вполне корректная» беседа.

Посол США написала, что Польша была жертвой конфликта.

«Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. И это действительно так. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала Мосбахер в соцсети.

Варшава отказывается нести ответственность за события Второй мировой войны. Российскими политиками такая позиция резко осуждалась. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к польским коллегам с просьбой принести извинения за высказывания Юзефа Липского, которые носили антисемитский характер.

29 декабря польский премьер Матеуш Моравецкий критически высказался о подписании пакта Молотова-Риббентропа. По его мнению, СССР виноват в начале Второй мировой войны точно так же, как и гитлеровская Германия. По словам начальника научного отдела Российского военно-исторического общества Юрия Никифорова, такое мнение является «абсолютно идеологизированной, заказанной трактовкой» Варшавы. Он добавил, что эта позиция продвигается намеренно с целью ослабления влияния РФ на мировой арене.

До назначения послом Польши Мосбахер являлась владьцем косметической фирмы. На должности посла она ведет себя крайне недипломатично. Неприкрыто лоббирует интересы американских фирм в Польше, а в официальных письмах постоянно допускает ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства, пишет РИА «Новости».