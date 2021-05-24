«Гитлер был прав». «Би-би-си» проведеьт расследование из-за антисемитского поста журналистки

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» начала расследование поста журналистки с хештэгом «Гитлер был прав». В нем сказано, что Израиль проявляет больше нацизма, чем зачинщик Второй мировой войны. Девушка опубликовала запись семь лет назад, но он привлек внимание только сейчас.

Об этом сообщил Daily Mail. Журналистка корпорации Тала Халава, в 2014 году написала в своем Twitter пост, который расценивают как антисемитский.

«Израиль проявляет больше нацизма, чем Гитлер. #HitlerWasRight (Гитлер был прав — прим. ред.), #IDF (израильские вооруженные силы — прим. ред.), идите к черту», — сказано в посте.

23 мая этот твитт появился в Twitter-аккаунте Honest Reporting. В описании сказано, что он «восстанавливает доверие к СМИ, содействует справедливости и точности в освещении Израиля в СМИ». При этом Халава в 2014 году еще не не работала на «Би-би-си».

«Эти твиты появились еще до приема лица на работу в „Би-би-си“, но мы тем не менее относимся к этому очень серьезно и проводим расследование», — заявил официальный представитель «Би-би-си».

По данным издания, Халава принимала участие в освещении последнего конфликта в секторе Газа. Однако на запрос о комментарии она пока не ответила.