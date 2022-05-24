Гитару Курта Кобейна из клипа Smells Like Teen Spirit продали на аукционе
Гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе Julien’s за 4,5 миллиона долларов. Большую часть вырученных средств направят в фонд поддержки психического здоровья Kicking The Stigma. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Seattle Times.
Это гитара Mustang Competition Lake Placid фирмы Fender. Именно на ней Кобейн играл в клипе на песню Smells Like Teen Spirit 1991 года. Гитара адаптирована для левшей — известно, что она была любимым инструментом музыканта.
«Я левша, и нелегко найти качественную гитару для левшей по разумной цене. Но из всех гитар мира моя любимица Fender Mustang. У меня таких две», — рассказывал Кобейн в интервью.
Изначально гитару собирались продать значительно дешевле — за 600 тысяч долларов. Однако предприниматель и коллекционер Джим Ирсей предложил за гитару значительно больше — в том числе и потому, что выручка направится на борьбу с психическими расстройствами.