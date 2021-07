Гитариста рок-группы Cinderella нашли мертвым в собственной квартире

Скончался гитарист Джефф Лабар, который известен благодаря участию в американской рок-группе Cinderella. О его смерти сообщил сайт TMZ со ссылкой на первую жену музыканта Гейл Лабар-Бернхардт.

Музыканта нашли мертвым 14 июля в его квартире в городе Нэшвилл. За несколько дней до этого Лабар перестал выходить на связь. Его бывшую жену это обеспокоило, и она решила его навестить. Впоследствии Лабар-Бернахардт обнаружила экс-супруга мертвым. Причина смерти не раскрывается. Известно, что гитаристу было 58 лет.

Сын Лабара Себастьян оставил на своей странице в Instagram пост, посвященный отцу.

«Мне только что позвонили… Джефф Лабар — мой отец, мой герой, мой кумир, ушел сегодня из жизни. У меня сейчас нет слов . Я люблю тебя, папа!»

Cinderella — одна из известнейших хард-рок-групп 1980-х. Она отличилась своим глэм-стилем. Главные хиты группы — Don’t Know What You Got (Till It’s Gone) и Nobody’s Fool. Джефф Лабар в свое время заменил гитариста Майкла Шермика, который был в Cinderella с самого начала.

У Лабара также был свой сольный проект. В 2014 году он выпустил альбом под названием One For The Road. Кроме того, гитарист играл в небольшой группе Naked Beggars со своим коллегой по Cinderella Эриком Бриттингемом.