Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко умер после полугода комы

Гитарист «Ляписа Трубецкого», а затем группы Trubetskоу Руслан Владыко скончался утром 19 января после того, как полгода провел в коме. Музыканта избили грабители.

О смерти музыканта сообщил сайту kp.ru бывший продюсер группы «Ляпис Трубецкой» Евгений Колмыков. Место и дата прощания пока не известны.

Владыко впал в кому после того, как 6 июня его нашли без сознания в баре на улице Солтыса в Минске. При нем не оказалось сумки, поэтому правоохранители заподозрили нападение с целью ограбления.

«Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму, его погрузили в больницу в искусственную кому, но из нее спустя полгода он так и не вышел (обычно врачи дают не более 50 дней. После чего начинаются уже необратимые процессы)», — отметило издание.

Владыко скончался 19 января, а 20-го суд начнет рассматривать дело о его избиении. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова Белоруссии ранее объявляла о задержании трех человек.

Руслан Владыко играл в «Ляписе Трубецком» с 1989 года до распада группы в 2014-м. Потом он вместе со вторым вокалистом Павелом Булатниковым участвовал в проекте Trubetskoy.