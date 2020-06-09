Гиперзвуковую ракету США «потеряли» в ходе испытаний

В США пошли не по плану испытания новейшей гиперзвуковой ракеты — она едва не улетела в свободный полет. Военные успели вовремя ее уничтожить.

Инцидент произошел с реактивной ракетой, которая была разработана в рамках совместной программы HAWC ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA). Об этом пишет издание Aviation Week. Как отмечается в материале, DARPA отказалось комментировать ситуацию. Свой отказ от комментариев они аргументировали особой секретностью.

Как предполагают эксперты издания, ракета случайно отделилась самолета-носителя B-52 во время летного испытания. Вероятно, инцидент произошел во время испытательных полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном.

«Причина происшествия, которое, как полагают, было связано с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы „Эдвардс“ в Калифорнии, сейчас расследуются», — сказано в материале.

При этом отмечается, что программа HAWC уже на несколько месяцев отстает от плана. На сегодня в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет.