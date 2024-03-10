Мир 10 марта 2024, 12:42 Гиперзвуковой аппарат Talon‑A успешно испытали в США Stratolaunch LLC сообщила об испытании гиперзвукового аппарата Talon-A в США

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В Соединенных штатах с успехом протестировали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A. Одной из главных задач испытания стал безопасный спуск устройства с воздуха, сообщили на сайте компании Stratolaunch LLC.

Прошлой осенью компания подписала контракт на участие в программе американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов.

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Аппарат испытали на безопасный спуск с воздуха, зажигание двигателя, разгон, набор высоты, а также контролируемую посадку на воду.

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