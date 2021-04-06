США не справились во время испытаний гиперзвукового оружия

США не смогли запустить ракету-носитель во время испытаний гиперзвукового оружия. Последнее из них проходило 5 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американских ВВС.

Ранее стало известно, что даты испытаний гиперзвукового оружия, которые составлены американским министерством обороны, могут сорваться из-за проблем с логистикой. Счетная палата США высказалась, что у них в стране существует единственный коридор для испытаний большой дальности, однако его не хватит для темпов Пентагона, добавили в Газета.ru.