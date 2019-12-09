Гинеколог сел в тюрьму за тайную съемку пациенток и любовниц

49-летний Джомо Матурин был задержан полицией после жалобы одной из его бывших пациентов. Правоохранители произвели обыск и обнаружили у врача почти сотню видеозаписей и полтора десятка фотографий женщин, которые побывали у него на приеме.

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Во время судебного процесса стало известно, что в 2016 году Матурин стал опекать 19-летнюю студентку, помогая ей в учебе. Тогда она была медицинской сестрой и проходила медицинскую практику, а он был одним из ведущих врачей в той же больнице. Через несколько месяцев специалист и практикантка стали любовниками. Их связь длилась примерно два года.

В 2018 году девушка обнаружила на личном компьютера своего возлюбленного и наставника видеозапись со сценой их интимной близости. Произошел скандал, в ходе которого Матурин стал угрожать убийством, а также обнародованием пикантного видео.

Девушка угрозам поверила и продолжала отношения с ним. 2 января 2019 года она поделилась эмоциями со своей однокурсницей. Уже на следующий день девушки сообщили обо всем полиции.

Джомо Матурин был арестован. Даже когда ему выносили приговор, он отказывался предоставлять доступ к некоторым устройствам, на которых могли, по версии обвинения, храниться доказательства его преступления. Гинеколог настаивал на том, что эти гаджеты принадлежат его жене. Стало известно, что в общежитии, где жила любовника Матурина, были установлены скрытые камеры.

5 декабря был оглашен приговор: врача-гинеколога приговорили к 14 месяцам тюремного заключения.