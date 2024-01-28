Мир 28 января 2024, 02:10 Гимн России в одесском автобусе напугал украинского хлопца Гимн России случайно прозвучал в автобусе в Одессе и напугал украинского хлопца Unsplash

Читать 360tv в

В одесской маршрутке женщина слушала гимн России, как она думала, в наушниках. Однако гимн в исполнении Shaman слушал весь автобус. Запись инцидента опубликовал местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что пассажиры маршрутки тихо улыбаются и не думают возмущаться. Гимн России в исполнении Shaman звучал на весь салон. Только один украинский хлопец на выходе из автобуса пригрозил одесситке, что «завалит ее за углом», после чего ретировался.

Реклама

В автобусах Одессы происходят и более неприятные вещи. Несколько дней назад в маршрутке украинские военные в камуфляжной форме с прикрытыми лицами пытались насильно «мобилизовать» одного из пассажиров. За мужчину вступилась старушка и другой пассажир, за что его тоже пригрозили «забрать».

Одессу считают русским городом. Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу, которую основала Екатерина II в 1794 году.