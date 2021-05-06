Гигантскую моль нашли при строительстве школы в Австралии. Фото

При строительстве нового здания государственной школы в Австралии обнаружили гигантскую древесную моль. Это самая большая по весу представительница своего вида в мире — размах ее крыльев составляет 25 сантиметров, весит насекомое 30 граммов.

«Этот вид простирается от северного Квинсленда до южного Нового Южного Уэльса», — сообщила в Instagram Кристин Лэмбкин, энтомолог Квинслендского музея Австралии.

Директор школы Миган Стюард находку использовала для развития воображения у учеников. Он предложил использовать моль в качестве стимула для творческого сочинения.

«Класс провел мозговой штурм того, что может произойти, и они решили написать историю о гигантском нашествии моли. Ученики написали несколько очень творческих произведений, в том числе о том, как учителя съела гигантская моль», — рассказала она.

Насекомое после фотосессии выпустили обратно в близлежащий тропический лес, сообщило издание ABC.

Позже в Квинсленде, в городе Кэмп-Маунтин, обнаружили еще одну гигантскую древесную моль.