Мир 06 января 2024, 11:19 Гигантского тунца продали почти за миллион долларов на аукционе в Японии Тунца массой 238 килограммов продали в Токио за 788 тысяч долларов Yoshio Tsunoda / Global Look Press

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На аукционе в Токио продали гигантского голубого тунца массой 238 килограммов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Торги стали первыми в 2024 году, участие на них считается престижным для ресторанного бизнеса. Предприниматели уверены, что приобретение главного лота на первых торгах года поспособствует развитию заведения в дальнейшем.

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«Они считают, что попробовать столь дорогую рыбу захотят многие посетители, что позитивно скажется на посещаемости», — отметили журналисты.

Проданный тунец стал четвертым по стоимости за всю историю проведения подобных аукционов в Токио. Рыбу выловили неподалеку от префектуры Аомори.

Ранее три рыбака на турнире Alton Catfish Classic в США поймали гигантского сома, который весил 48 килограммов. За свой улов они заработали 1,5 тысячи долларов. После завершения соревнований всю живность отпустили в воды Миссисипи.