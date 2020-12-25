Гигантского ската спасли во Франции

По данным издания, спасенный скат — единственное позвоночное существо, которое имеет три пары функционирующих конечностей. Подобных рыб называют мобулами или рогачами. Они питаются мелкими морскими обитателями и планктоном.

«Такие примеры заботы об окружающей среде придают смысл жизни. Это спасение — несомненно, очень красивая рождественская история!» — отметили в пожарно-спасательной службе.