Гигантского ската спасли во Франции
На пляже департамента Эро (Франция) пожарные спасли 150-килограммового ската, которого выбросило на побережье. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, спасенный скат — единственное позвоночное существо, которое имеет три пары функционирующих конечностей. Подобных рыб называют мобулами или рогачами. Они питаются мелкими морскими обитателями и планктоном.
«Такие примеры заботы об окружающей среде придают смысл жизни. Это спасение — несомненно, очень красивая рождественская история!» — отметили в пожарно-спасательной службе.