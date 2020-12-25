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    25 декабря 2020, 13:11

    Гигантского ската спасли во Франции

    Артур Блянихов

    На пляже департамента Эро (Франция) пожарные спасли 150-килограммового ската, которого выбросило на побережье. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, спасенный скат — единственное позвоночное существо, которое имеет три пары функционирующих конечностей. Подобных рыб называют мобулами или рогачами. Они питаются мелкими морскими обитателями и планктоном.

    «Такие примеры заботы об окружающей среде придают смысл жизни. Это спасение — несомненно, очень красивая рождественская история!» — отметили в пожарно-спасательной службе.