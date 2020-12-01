Гигантский телескоп «Аресибо» обрушился в Пуэрто-Рико

Крупнейшая в мире обсерватория «Аресибо» разрушена упавшим облучателем антенны. Она проработала 57 лет.

«С сожалением сообщаю, что платформа обсерватории „Аресибо“ только что обрушилась», — написала в Twitter американская журналистка, метеоролог Дебора Марторелл.

Источник фото: Википедия

Проблемы начались в августе этого года. У гигантского радиотелескопа лопнул один из тросов, поддерживаюший висящую над антенной кабину с приемной аппаратурой. Из-за этого в чаше образовалась дыра размером около ста метров. В ноябре лопнул второй трос. После этого было принято решение вывести «Аресибо» из эксплуатации. Появились несколько энтузиастов, которые планировали собрать деньги на ремонт телескопа.

Одну из крупнейших в мире обсерваторий построили в 1960 году. С помощью телескопа обследовали ионосферу Земли и удалось получить новые данные о Меркурии.

Именно с «Аресибо» было отправлено закодированное радиопослание инопланетянам.