Гигантский скелет нашли на берегу Шотландии. Фото

Огромный скелет прибило к берегу шотландского города Абердин после шторма. До сих пор непонятно, кому он принадлежит.

Как сообщили в группе Fubar News на Facebook, удивительную находку сделал один из местных жителей 9 февраля.

«У кого-нибудь есть предположения, что это может быть?» — спросил автор поста и прикрепил фотографию останков.

Источник фото: Facebook

На снимке можно рассмотреть длинный позвоночник и что-то похожее на рога. Стоящий около скелета человек выглядит крохотным и подчеркивает масштаб вынесенного из моря «подарка».

Останки появились на берегу спустя несколько часов после шторма «Сиара», который прошел в Соединенном Королевстве. Скорость ветра во время урагана достигала 145 километров в час.

Публикация собрала более тысячи лайков, сотни комментариев и перепостов. Некоторые считают, что скелет принадлежит или киту, или косатке, или дельфину. Линн Кроуфорд написал, что видела что-то подобное в деревне Блэкдог, она находится недалеко от Абердина.

«Оно разлагалось, когда мы наткнулись на него в декабре. Бедное существо», — сказала она.

Комментаторы не могли не вспомнить про Лох-несское чудовище, которое является мифическим персонажем в Великобритании. Третьи в своих умозаключениях вообще дошли до того, что на пляже лежит скелет динозавра.

Издание Daily Mail попросило прокомментировать фотографию ученого из Абердинского университета Дэвида Луссо. Он заявил, что скелет принадлежит киту, но какому, пока не понятно. Биологический вид можно определить после его исследования.

Необычное открытие сделали исследователи в Бермудском треугольнике. Там нашли грузовой корабль, который пропал 100 лет назад.