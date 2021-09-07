Гигантский сигнал SOS нашли в пустыне на Google-картах

Пользователь нашел гигантский сигнал бедствия в пустыне южнее Иордании. Он заметил его на Google-картах — по словам блогера, это послание находится там с 2019 года.

Об этом рассказал пользователь под ником MrMBB333 на своем YouTube-канале. Блогер отметил, что нашел надпись во время виртуальной прогулки по картам. Речь идет о гигантском сигнале бедствия, который находится на песке в пустыне южнее Иордании. Он также оставил координаты — 29.772778, 36.231667.

Источник фото: Google Earth

На Google-картах видно, что на указанной территории написано SOS Stranded — в переводе на русский это значит «Помогите. Застрял». Чуть ниже есть еще одно слово — No, что значит «Нет». В своем ролике блогер рассказал, что сделал приблизительные расчеты размера гигантского сигнала SOS. он уверен, что надпись составляет около 46 метров в длину и около восьми метров в ширину.

Из-за такого размера заметить сигнал бедствия можно только с высоты, на которой летают самолеты. Иначе прочитать слово просто не получится.

В комментариях пользователи перечислили несколько возможных причин появления этой надписи. По одной из версий, ее оставили солдаты, которые могли потеряться в пустыне во время боевых учений.