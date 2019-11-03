Гигантский поток воды хлынул на улицу с верхних этажей небоскреба в Филадельфии. Видео

«Тонна воды льется я из верхней части One Liberty Place. Продолжается около пяти минут. У кого-нибудь есть информация?» — говорится в сообщении.

В службе безопасности небоскреба комментировать информацию не стали и посоветовали журналистам пообщаться с арендаторами. Однако никто из них на вопросы

Сотрудник службы безопасности в Либерти Плейс, небоскребе с двумя башнями в центре города, отказался от комментариев и направил репортера координатору услуг арендатора. Никто из представителей Liberty Place не ответил запросы.

Сотрудник службы водоснабжения Филадельфии, отвечавший на аварийную линию, сказал, что ничего не слышал об инциденте. В пожарной охране города тоже не смогли объяснить причину случившегося. В департаменте пояснили, что не получали никаких сообщений о водных потоках. Департамент полиции Филадельфии не ответил на запросы.

В комментариях пользователи предложили несколько версий случившегося. В частности, они вспомнили кадры из последнего фильма франшизы «Безумный Макс».

Предположили, что это новая попытка мэрии по уборке улиц.