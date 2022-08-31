Гигантский град убил полуторагодовалую девочку в Испании

Гигантский град выпал в Испании. Градины размером с бильярдные шары сыпались с неба: диаметр некоторых превышал 10 сантиметров. Одна из них убила полуторагодовалую девочку, написала газета El Pais.

Издание уточнило, что градина попала ребенку в голову в Каталонии. Девочку отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны.

Травмы получили более полусотни человек, из которых тридцать обратились за медицинской помощью. Сотни автомобилей, жилых домов и объектов инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Синоптики заявили, что это самый крупный град, который обрушился на Каталонию за последние 20 лет. По их мнению, удар шторма может быть последствием рекордной жары. В последний день лета в регионе продолжает бушевать непогода, действует экстренное предупреждение из-за сильных осадков и ветра.