Гигантские секвойи оказались по угрозой из-за лесных пожаров в Калифорнии

Гигантские секвойи оказались под угрозой из-за лесных пожаров, которые уже продолжительное время бушуют в Калифорнии (США). Огонь приблизился к Национальному парку Секвойя в южной части Сьерры-Невады.

В этом парке находится две тысячи древних кипарисов, возраст которых достигает почти трех тысяч лет, сообщило Associated Press.

Огонь несет в себе угрозу и самому высокому дереву в мире — Генералу Шерману. Его высота превышает 83 метра, а ширина достигает 31 метра. Пожарные обернули корни дерева специальной огнеупорной алюминиевой фольгой, чтобы уберечь дерево от возгорания.

Из-за сильного ветра скорость распространения огня в пятницу, 17 сентября возросла. Из-за этого некоторым пожарным пришлось на день приостановить работу, чтобы эвакуировать 2,5 тысячи местных жителей.

Лесные пожары начались в США еще в мае. Крупнейшим стал пожар Дикси в Калифорнии. Его не могли потушить месяц.

Зеленый щит планеты постоянно испытывают на прочность. Почти треть видов деревьев в мире уже сейчас находится под угрозой исчезновения. Лес уничтожают вырубки и лесные пожары. Восстановить сгоревшие березняки и боры можно своими силами. Главное — знать, как это делать.