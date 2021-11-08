Гигантские пауки напали на штат Джорджия в США

В штате Джорджия местные жители пожаловались на нашествие гигантских пауков, которые вырастают до восьми сантиметров и плетут паутину до трех метров. Особи этого вида были зафиксированы в 25 округах, написало издание Live Science.

Впервые в США эти пауки были обнаружены в 2014 году. Местом им рождения считается Восточная Азия. Скорее всего, на территории Северной Америки они появились из-за грузовых перевозок. С тех пор их численность в штатах значительно выросла, сообщила «Газета.ru».

«В прошлом году всего лишь десяток пауков доставлял мне неудобства при работе во дворе. В этом же году у меня их сотни, и их жуткая паутина действительно превращает мой двор в декорации фильмов ужасов», — рассказал энтомолог из Университета Джорджии Уилл Хадсон.

Он отметил, что со времен их обнаружения в своем доме, ему пришлось убить более трехсот особей.

Пауки Йоро являются ядовитыми, однако их яд годится только для обездвиживания жертвы и не представляет угрозы для людей. Некоторые ученые считают, что эти насекомые оказывают благоприятное влияние, поскольку способны сократить численность мух и других вредных насекомых.