Гигантские бегонии высотой в 3,5 метра обнаружили на юге Тибета

Международная группа ученых обнаружила в уезде Медог на юге Тибета гигантские бегонии высотой в три с половиной метра. Эти растения внесли в список уязвимых видов, написал журнал PhytoKeys.

«Ареал обитания этого растения, которое на данный момент является самым высоким видом бегоний на Земле, оказался очень фрагментированным. Это говорит о необходимости добавления Begonia gigantica в перечень уязвимых видов, обитающих на юге Тибета», — процитировала «Свободная пресса» слова ученых.

Группа исследователей сделала фотоснимки найденных растений. На Земле произрастает множество видов бегоний, однако все они преимущественно небольшого размера.