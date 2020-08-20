Гигантская аномалия над Землей может вывести из строя спутники

Аномалия возникла из наклона Земли и потока расплавленного металла внутри внешнего ядра. Наша планета похожа на магнит. Но окружающее ее поле неравномерно, из-за того, что внутри расплавленный металл находится в постоянном движении. Когда ядро меняет свое положение, то магнитное поле также колеблется. Это и привело к появлению такого слабого места.

Опасно оно тем, что не задерживает заряженные частицы, которые вполне могут вывести из строя космические спутники. Так, если в объект на орбите попадает протон, то он вызовет короткое замыкание, что приведет к сбою в работе или необратимому повреждению аппарата.

Чтобы этого не допустить операторы отключают часть системы, когда спутники пролетают над Южно-Атлантической аномалией. Ученые обнаружили, что этот участок слабого магнитного поля начал расти. Они считают, что он может разделиться на две части. Именно поэтому за аномалией ведется постоянное наблюдение.