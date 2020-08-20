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    20 августа 2020, 00:18

    Гигантская аномалия над Землей может вывести из строя спутники

    Анатолий Минкин

    Магнитное поле Земли представляет собой огромный щит, который не отталкивает заряженные частицы, идущие от солнца. Но над территорией Южной Америки частью Атлантического океана есть слабое место, где магнитное поле очень слабое. Его назвали Южно-Атлантической аномалией. О причинах ее появления и к чему она может привести рассказали в NASA.

    Аномалия возникла из наклона Земли и потока расплавленного металла внутри внешнего ядра. Наша планета похожа на магнит. Но окружающее ее поле неравномерно, из-за того, что внутри расплавленный металл находится в постоянном движении. Когда ядро меняет свое положение, то магнитное поле также колеблется. Это и привело к появлению такого слабого места.

    Опасно оно тем, что не задерживает заряженные частицы, которые вполне могут вывести из строя космические спутники. Так, если в объект на орбите попадает протон, то он вызовет короткое замыкание, что приведет к сбою в работе или необратимому повреждению аппарата.

    Чтобы этого не допустить операторы отключают часть системы, когда спутники пролетают над Южно-Атлантической аномалией. Ученые обнаружили, что этот участок слабого магнитного поля начал расти. Они считают, что он может разделиться на две части. Именно поэтому за аномалией ведется постоянное наблюдение.

    Новости SMI.FM