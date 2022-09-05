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05 сентября 2022, 06:15

Гидроплан с девятью пассажирами на борту упал в океан в США

После крушения гидросамолета в США один человек погиб и восемь пропали без вести

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Гидроплан упал в Тихий океан в районе Сиэтла в штате Вашингтон. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на береговую охрану США.

На борту, как указано, находились девять человек, в их числе один ребенок. На место происшествия выехали экстренные службы.

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«Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту», — привело издание фрагмент сообщения береговой охраны США.

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В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести, отметил «Интерфакс». Что могло стать причиной крушения пока не сообщается.

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