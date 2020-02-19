Гидролог объяснил, почему Крыму необходима вода из Украины

Юрист, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ, Александр Молохов выступил с инициативой подать иск против Украины из-за перекрытия поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Ранее вода в Крым поступала по нему из Днепра.

Болгов отметил, что в Крыму есть запасы подземных вод, однако для обеспечения всего полуострова их недостаточно.

«Их мало, они сильно эксплуатируются, и хватит их ненадолго. Собственных ресурсов будет хватать на питьевое водоснабжение и немного на поливное земледелие. В прежние времена без канала не вернемся. Прежних масштабов орошаемого земледелия не будет», — объяснил гидролог.

По словам эксперта, использовать очищенные сточные воды для полива также не получится.

«Проблема в том, что у нас сточные воды городов находятся далеко от тех мест, где нужно поливать. Поэтому их нужно не только очистить, но и перебросить. Это непростая, дорогая задача, которая может привести к загрязнению и бактериальному заражению подземных вод. Нужны новые технологии в сельском хозяйстве. Это проблема на десятилетия», — признал Болгов.

До перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности полуострова в пресной воде. Ее использовали на полив 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.