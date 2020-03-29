Гид из Китая рассказал о запрете ходить за продуктами во время карантина

Гид с китайского курортного острова Хайнань рассказал, как в стране пережили эпидемию коронавируса. Все 28 дней карантина нельзя было покидать свои дома, продукты из магазина доставлял курьер. Погибших кремировали, их вещи сжигали.

Житель города Санья по имени Сунь Чжи Ган сообщил Nation News, что карантин на острове ввели в феврале, когда выявили первого зараженного.

Нам было нельзя даже продукты выходить покупать. Я все заказывал и оплачивал через интернет. Магазины все сами привозили до района, в котором я проживаю. Сунь Чжи Ган гид из КНР

Курьеры, по его словам, отдавали заказы охраннику, а он в маске, перчатках и костюме химзащиты передавал заказы жильцам.

Сунь Чжи Ган рассказал, что в других регионах КНР строгий карантин действовал два, а то и три месяца. Сам он не заразился. Сейчас на Хайнане вновь открыли магазины и проводят экскурсии.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет около 660 тысяч. Из них 30 475 человек погибли, 139 тысяч выздоровели.