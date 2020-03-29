    29 марта 2020, 01:38

    Гид из Китая рассказал о запрете ходить за продуктами во время карантина

    Кирилл Фролов

    Гид с китайского курортного острова Хайнань рассказал, как в стране пережили эпидемию коронавируса. Все 28 дней карантина нельзя было покидать свои дома, продукты из магазина доставлял курьер. Погибших кремировали, их вещи сжигали.
    Гид из Китая рассказал о запрете ходить за продуктами во время карантина

    Житель города Санья по имени Сунь Чжи Ган сообщил Nation News, что карантин на острове ввели в феврале, когда выявили первого зараженного.

    Нам было нельзя даже продукты выходить покупать. Я все заказывал и оплачивал через интернет. Магазины все сами привозили до района, в котором я проживаю.

    Сунь Чжи Гангид из КНР

    Курьеры, по его словам, отдавали заказы охраннику, а он в маске, перчатках и костюме химзащиты передавал заказы жильцам.

    Сунь Чжи Ган рассказал, что в других регионах КНР строгий карантин действовал два, а то и три месяца. Сам он не заразился. Сейчас на Хайнане вновь открыли магазины и проводят экскурсии.

    По данным Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет около 660 тысяч. Из них 30 475 человек погибли, 139 тысяч выздоровели.