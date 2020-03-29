Гид из Китая рассказал о запрете ходить за продуктами во время карантина
Житель города Санья по имени Сунь Чжи Ган сообщил Nation News, что карантин на острове ввели в феврале, когда выявили первого зараженного.
Нам было нельзя даже продукты выходить покупать. Я все заказывал и оплачивал через интернет. Магазины все сами привозили до района, в котором я проживаю.Сунь Чжи Гангид из КНР
Курьеры, по его словам, отдавали заказы охраннику, а он в маске, перчатках и костюме химзащиты передавал заказы жильцам.
Сунь Чжи Ган рассказал, что в других регионах КНР строгий карантин действовал два, а то и три месяца. Сам он не заразился. Сейчас на Хайнане вновь открыли магазины и проводят экскурсии.
По данным Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет около 660 тысяч. Из них 30 475 человек погибли, 139 тысяч выздоровели.